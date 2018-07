Neymar e Philippe Coutinho são convocados para pré-olímpico

Neymar, do Santos, e Coutinho, da Inter de Milão, são os únicos da lista que têm sido chamados pelo técnico da seleção principal, Mano Menezes, e devem comandar o time na competição sul-americana.

O torneio será disputado de 16 de janeiro a 12 de fevereiro no Peru e os jogadores se apresentam no dia 13 de dezembro para treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Os dois primeiros colocados se classificam para a Olimpíada de Londres, onde o Brasil buscará sua primeira medalha de ouro olímpica no futebol, e quatro seleções garantem vaga no Mundial da Colômbia de 2011.

A seleção brasileira está no Grupo B, com Paraguai, Colômbia, Bolívia e Equador. O Grupo A é formado por Argentina, Chile, Peru, Uruguai e Venezuela. Três seleções de cada grupo se classificam para a fase final, que começa no dia 31 de janeiro, com todos os jogos disputados em Arequipa.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Aleksander (Avaí), Gabriel (Cruzeiro), Milton (Botafogo)

Zagueiros: Alan (Vitória), Bruno Uvini (São Paulo), Juan (Inter), Romário (Inter) e Saimon (Grêmio)

Laterais: Danilo (Santos), Galhardo (Flamengo), Alex Sandro (Santos) e Gabriel Silva (Palmeiras)

Meio-campistas: Alan Patrick (Santos), Lucas (São Paulo), Oscar (Internacional), Philippe Coutinho (Inter de Milão-Itália), Casimiro (São Paulo), Fernando (Grêmio), João Pedro (Palermo-Itália) e Zé Eduardo (Parma-Itália)

Atacantes: Diego Maurício (Flamengo), Henrique (Vitória), Lucas Gaúcho (São Paulo), Neymar (Santos) e William (Grêmio Prudente)