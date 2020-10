Neymar é poupado no PSG, visando partida pela Liga dos Campeões

Após compromisso com a seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa, o atacante Neymar ficou de fora da lista de relacionados do Paris Saint-Germain para a partida desta sexta-feira diante do Nimes. O duelo está marcado para às 16h (de Brasília) e é válido pela sétima rodada do Campeonato Francês.

A decisão do técnico Thomas Tuchel é justificada em decorrência da partida contra o Manchester United pela Liga dos Campeões, que acontece na próxima terça-feira. Segundo a imprensa francesa, o treinador quer Neymar 100% descansado para o duelo diante dos ingleses.

O brasileiro retorna à França após dois jogos em que foi protagonista pela seleção brasileira. Nesta última terça-feira, Neymar foi o principal jogador do técnico Tite ao comandar a vitória de virada do Brasil diante do Peru por 4 a 2. O camisa 10 marcou três gols, sendo dois de pênalti, e superou Ronaldo Fenômeno na artilharia histórica do esquadrão brasileiro.

Quem também está fora da lista de relacionados de Tuchel para a partida desta sexta é Marquinhos. O defensor parisiense também esteve dentre os convocados de Tite, porém, diferente de Neymar, ele se reapresentou ao clube frances com dores na perna direita e será reavaliado.

A partida contra o Manchester United marca a estreia do Paris Saint-Germain na Liga dos Campões. A meta dos franceses é a mesma da temporada passada: chegar à final do torneio. Porém, dessa vez, sagrar-se campeão.