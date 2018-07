Neymar e Rakitic são dúvida para próximo compromisso do Barça

A dupla Neymar e Ivan Rakitic, do Barcelona, sofreu pequenas lesões que podem deixá-los de fora para a partida contra o Málaga pelo Campeonato Espanhol nesta quarta-feira.

O atacante brasileiro machucou o tornozelo e teve que ser substituído no início do segundo tempo durante a vitória de 5 x 0 sobre o Levante, no domingo, enquanto o meia croata Rakitic tem uma concussão no pé. Ambos recebem tratamento.

A evolução das lesões "vai determinar quando eles podem retornar aos treinamentos", disse o Barça em sua página na Internet. O Barça é o único time que venceu suas quatro primeiras partidas do Campeonato Espanhol na atual temporada e lidera a tabela com 12 pontos, dois a frente do Sevilha.

Após o jogo contra o Málaga nesta quarta-feira, na casa do adversário, o Barça recebe o Granada no Camp Nou, antes de enfrentar o Paris St. Germain na Liga dos Campeões em 30 de setembro.