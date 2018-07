Neymar é referência do time e melhorou em quatro anos, diz Dunga

O técnico Dunga elogiou nesta terça-feira o atacante Neymar, principal jogador do País na atualidade. Para o treinador, o atacante do Barcelona "é uma referência no futebol brasileiro e mundial" e pode contribuir com a seleção dentro e fora de campo.

"Neymar tem uma qualidade excepcional. Temos que aproveitar isso para ele ser uma referência não só para os jogadores da seleção, mas para os jovens que estão chegando agora", afirmou o treinador, logo após anunciar a lista de convocados para os dois primeiros amistosos da seleção sob seu comando, diante de Colômbia e Equador, nos dias 5 e 9, respectivamente, nos Estados Unidos.

Preterido por Dunga na Copa do Mundo de 2010, Neymar "evoluiu" na avaliação do técnico. "Seguramente ele pegou gosto pelo gol. É muito mais eficiente, procura o gol a cada jogada, a cada lance. É mais forte tecnicamente, fisicamente, emocionalmente. Está mais maduro", comentou.

" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;Quando foi anunciado como novo técnico da seleção, Dunga afirmou que o time não tem que jogar exclusivamente por Neymar, dando ênfase na necessidade de aliar a qualidade individual ao trabalho coletivo. Nesta terça-feira, ele falou sobre o que espera do atacante. "O Neymar deve ser moleque na hora do drible, mas tem que ter seriedade na hora que for preciso, e isso ele tem demonstrado."