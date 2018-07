Neymar é responsável por todos os gols do Barça contra o Atlético na temporada

SÃO PAULO - Cinco partidas, 450 minutos de futebol e apenas dois gols do Barcelona contra o Atlético de Madrid nesta temporada, todos marcados por Neymar - que atuou 325 minutos. Esse é o retrospecto do time catalão diante do adversário deste sábado na luta pelo bicampeonato nacional. A decisão do Campeonato Espanhol, que pode marcar o retorno do craque brasileiro aos gramados, será disputada neste sábado, no Camp Nou, às 13h (horário de Brasília).

Nos cinco jogos, ocorreram quatro empates, com uma vitória do time de Madri. A primeira partida entre os times foi disputada no dia 21 de agosto do ano passado. Válida pela primeira final da Supercopa da Espanha, a partida ocorreu no Vicente Calderón. Villa abriu o placar para o Atlético de Madrid no primeiro tempo. Na etapa final, Neymar empatou de cabeça poucos minutos depois de entrar em campo.

O gol fora de casa garantiu o título para o Barcelona, pois no jogo de volta os times não saíram do 0 a 0, com Neymar atuando os 90 minutos. No começo de novembro, mais um empate sem gols, dessa vez pelo Campeonato Espanhol. Nesta partida, válida pela última rodada do primeiro turno, Neymar começou no banco de reservas e jogou 24 minutos.

A escassez de gol teve prosseguimento nas quartas de final da Liga dos Campeões. No Camp Nou, Diego abriu o placar no segundo tempo. Pouco depois, Neymar empatou após toque de Iniesta e conclusão dentro da área. Na decisão por uma vaga na semifinal, com o craque brasileiro novamente entre os titulares, Koke fez 1 a 0 e eliminou o time catalão.

Nesta quinta-feira, a dois dias da decisão do Espanhol, Neymar treinou normalmente e deve estar à disposição do técnico Tata Martino. O camisa 11 do Barcelona sofreu um edema no quarto metatarso do pé esquerdo no dia 16 de abril, durante a derrota do Barcelona por 2 a 1 para o Real Madrid, na decisão da Copa do Rei. Desde então, o atacante vem realizando tratamento médico.

Uma vitória simples em casa dá o título ao Barcelona. O time catalão soma 86 pontos, três a menos que o Atlético de Madrid. O primeiro critério de desempate no Campeonato Espanhol é o confronto direto - no primeiro turno os times empataram sem gols.