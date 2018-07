'Neymar é um diamante bruto', diz holandês Gullit Rudd Gullit comparou Neymar e um diamante bruto e que em breve vai concorrer em igualdade com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ao título de melhor jogador do mundo. O holandês, que se encontra no Brasil para divulgar sua rede social, esteve nesta segunda à tarde no Centro de Treinamento Rei Pelé para conhecer a estrutura do Santos e para conversar com o técnico Muricy Ramalho. Durante a visita, Gullit foi apresentado a Neymar, ganhou a camisa autografada do craque e ficou bem impressionado com ele. "É muito simpático".