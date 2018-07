Neymar é único atleta do Brasil na 'seleção' da Liga dos Campeões

A contestável escolha por Branislav Ivanovic, do Chelsea, para a seleção da Liga dos Campeões, não apenas deixou Daniel Alves de fora da equipe como impediu que o time tivesse, de uma só vez, todos os titulares do Barcelona. Neymar, assim, é o único brasileiro entre os 18 selecionados pela Uefa.

Os escolhidos são quase todos de apenas três times: Barcelona, Juventus e Real Madrid - Ivanovic é a única exceção. A seleção não tem nenhum atleta do Bayern de Munique, semifinalista, que colocou quatro atletas na equipe ideal da temporada passada.

A equipe tem reflexo direto dos resultados da Liga. O campeão Barcelona tem: Ter Stegen, Macherano, Piqué, Alba, Busquets, Iniesta, Busquets, Rakitic, Suárez, Neymar e Messi. Da Juventus, foram escolhidos Buffon, Chiellini, Marchisio, Pirlo e Morata, enquanto Cristiano Ronaldo e Toni Kroos representaram o Real.

Na comparação com a temporada passada, só três atletas se mantiveram na lista: Iniesta, Kroos e Cristiano Ronaldo. No ano passado, estavam no time ideal nomes como Manuel Neuer (terceiro colocado na Bola de Ouro da Fifa), Diego Costa, Robben e Ibrahimovic.