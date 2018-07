Neymar é único brasileiro indicado à Bola de Ouro da Fifa

Neymar, de 20 anos, também é o único entre os indicados que não defendeu um time europeu em 2012. O atacante Didier Drogba, atualmente no Shanghai Shenhua, da China, foi campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea este ano.

Todos os outros jogadores são de times da Europa, com destaque para o Real Madrid, com seis indicados, e o Barcelona, com cinco --incluindo o argentino Lionel Messi, atual vencedor do prêmio.

A Espanha, campeã da Euro-2012, lidera as indicações entre os países, com sete jogadores.

Neymar, que também foi indicado entre os 23 concorrentes ao prêmio de melhor jogador do mundo no ano passado, conquistou este ano os títulos do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana pelos Santos, mas perdou o ouro olímpico em Londres.

O Brasil perdeu para o México a decisão da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, numa partida em que o atacante ficou apagado na maior parte do tempo.

A Fifa e a revista francesa France Football vão anunciar em 29 de novembro, em São Paulo, os três finalistas da Bola de Ouro. O vencedor, que será determinado numa eleição entre técnicos e capitães de seleções nacionais, além de representantes da mídia, será divulgado numa cerimônia de gala em Zurique, no dia 7 de janeiro de 2013.

Também serão divulgados em São Paulo os três indicados ao prêmio Puskás de gol mais bonito do ano. Em 2011, um gol de Neymar pelo Santos contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, foi eleito o melhor gol do ano.

Veja a lista de indicados à Bola de Ouro da Fifa:

Sergio Aguero (Argentina, Manchester City), Xabi Alonso (Espanha, Real Madrid), Mario Balotelli (Itália, Manchester City), Karim Benzema (França, Real Madrid), Gianluigi Buffon (Itália, Juventus), Sergio Busquets (Espanha, Barcelona), Iker Casillas (Espanha, Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid), Didier Drogba (Costa do Marfim, Shanghai Shenhua), Radamel Falcao (Colombia, Atlético de Madri), Zlatan Ibrahimovic (Suécia, PSG), Andrés Iniesta (Espanha, Barcelona), Lionel Messi (Argentina, Barcelona), Manuel Neuer (Alemanha, Bayern de Munique), Neymar (Brasil, Santos), Mesut Ozil (Alemanha, Real Madrid), Gerard Piqué (Espanha, Barcelona), Andrea Pirlo (Itália, Juventus), Sergio Ramos (Espanha, Real Madrid), Wayne Rooney (Inglaterra, Manchester United), Yaya Touré (Costa do Marfim, Manchester City), Robin van Persie (Holanda, Manchester United) e Xavi (Espanha, Barcelona)

(Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro)