Neymar elogia Brasil: 'Nossa seleção é a mais forte da Copa'

Mesmo afastado do futebol e lesionado, Neymar continua de olho na preparação das seleções para a Copa do Mundo e revelou nesta terça-feira algumas análises. Durante evento de patrocinadores em São Paulo, o jogador da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain afirmou que pela qualidade dos jogadores, a seleção brasileira é a mais forte entre as 32 classificadas para o torneio na Rússia.

Neymar se recupera de fratura no pé direito e foi a evento da fabricante de produtos eletrônicos TCL, onde concedeu breve entrevista. "Nossa seleção é a mais forte. Temos qualidade para vencer. Esperamos fazer por onde", afirmou. O jogador espera estar de volta aos treinos em 17 de maio, exatamente um mês antes da estreia do Brasil na Copa, contra a Suíça, em Rostov.

Questionado sobre quais jogadores poderiam se destacar na Copa, Neymar iniciou a resposta citando colegas de seleção brasileira. "Acho que Coutinho, Gabriel Jesus, são jogadores que para mim vão fazer a diferença. Espero mesmo que façam! Seria ótimo", afirmou. O atacante também apresentou como apostas de possíveis craques da Copa jogadores estrangeiros.

"Acho que o Salah (do Egito) é um jogador que não está em uma seleção de nome, mas pode, sim, fazer uma boa Copa. E tem outros jogadores, Hazard, De Bruyne (belgas), são de qualidade também. O Suárez (uruguaio) também. São vários de jogadores de muita qualidade, porque se trata de uma Copa do Mundo", afirmou o jogador, que está lesionado desde o fim de fevereiro.

A dois meses da estreia, Neymar garantiu que conseguirá se preparar para a partida em tempo hábil. "Tenho que me dedicar mais. Vou ter tempo suficiente, sim, para me preparar para a Copa", comentou o atacante.