Neymar elogia Paredes e Mbappé e celebra vitória do PSG: 'terça completa'

Se não pode estar em campo, Neymar não deixou de acompanhar os companheiros do PSG e dar seus pitacos sobre a partida contra o Barcelona, válida pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões e que o time francês venceu por 4 a 1. O brasileiro se recupera uma lesão na coxa esquerda.

Antes mesmo do apito inicial, Neymar lamentou a ausência. "Top 3 dos jogos que eu mais queria jogar", tuitou, com um emoji de tristeza em seguida. Com o jogo acontecendo, Neymar destacou principalmente dois companheiros: Mbappé e Leandro Paredes. "Mbappe jogando muito..... Hat-trick do meu menino", comemorou, antes mesmo do final da partida. "Que partida da equipe, todos muito bem. Paredes um monstro, craque", elogiou após a bola parar de rolar.

Top 3 dos jogos que eu mais queria jogar — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

GOL PORRAA — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Mbappe JOGANDO MUITO..... HAT-TRICK do meu menino — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Que partida da equipe, todos muito bem PAREDES um monstro, CRAQUE — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

O atacante brasileiro celebrou mais. "Terça completa hein... Vitória do PSG e a saída do Nego Di... Que dia amigos", escreveu, se referindo ao provável eliminado no paredão desta noite no reality show Big Brother Brasil, da Rede Globo.

Terça completa hein ... vitória PSG e a saída do nego di que dia amigos — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Na partida, o Barcelona saiu na frente com gol de Messi, convertendo pênalti. Mbappé virou para o PSG, Moise Kean marcou o terceiro do time francês e o jovem atacante francês deu números finais ao placar: 4 a 1 em pleno Camp Nou.

O jogo da volta está marcado para acontecer no dia 10 de março, no Parc des Princes. Há uma possibilidade pequena de que Neymar se recupere da lesão a tempo de estar em campo para a decisão.