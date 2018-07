Neymar encabeça lista das celebridades mais poderosas do Brasil

A edição deste mês da revista americana Forbes Brasil traz, em sua matéria de capa, uma listagem das 100 'celebridades' brasileiras mais poderosas. O topo da lista traz, em primeiro lugar, o atacante Neymar, do Barcelona. Em segundo, a revista coloca outro futebolista: o zagueiro David Luiz.

Como critérios para a avaliação, a revista utilizou parâmetros como número de aparições na mídia e o grau de prestígio e influência de cada um. Para isso, foi considerada a longevidade da carreira, rendimentos, popularidade, assédio publicitário, prestígio internacional e número de seguidores e fãs nas redes sociais. Pelé, Daniel Alves, Kaká, Felipão, Ronaldo Fenômeno, Felipe Massa, Romário e Muricy Ramalho são outros esportistas que figuram entre os 20 melhores colocados.

Não é de hoje que Neymar vem atingindo um status de 'popstar' internacional. Ainda em sua época de Santos, o atleta já possuía uma legião de fãs e seguidores e dezenas de contratos publicitários. O jogador, de apenas 22 anos, foi a personalidade mais citada na imprensa nacional ao longo de 2014, com quase 120 mil menções. Nas redes sociais, Neymar tem um número de fãs que impressiona: 48,5 milhões no Facebook, 15 milhões no Twitter e 12 milhões de seguidores no Instagram.

David Luiz, zagueiro do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, vem uma posição atrás. Carismático e identificado com os fãs, o jogador assumiu um posto de ídolo nacional principalmente na época de Copa do Mundo, quando faturou mais de 4 milhões de reais em cachês de propaganda.

Entre personalidades das artes, da moda, da culinária e, claro, dos esportes, um nome chama atenção: Muricy Ramalho. O técnico do São Paulo figura na 19ª posição, apesar de nunca ter almejado ou assumido um caráter de 'estrela'.

CONFIRA A LISTA DAS 20 PERSONALIDADES BRASILEIRAS MAIS PODEROSAS, SEGUNDO A FORBES

1. Neymar

2. David Luiz

3. Paulo Coelho

4. Ivete Sangalo

5. Gisele Bündchen

6. Daniel Alves

7. Pelé

8. Roberto Carlos

9. Caetano Veloso

10. Luciano Huck

11. Kaká

12. Luis Felipe Scolari

13. Cláudia Leite

14. Ronaldo Fenômeno

15. Gilberto Gil

16. Felipe Massa

17. Chico Buarque

18. Romário

19. Muricy Ramalho

20. Angélica