Neymar encanta até adversários após três jogos na Copa Foram quatro gols nos seus primeiros três jogos de Copa do Mundo. Participações decisivas nas duas vitórias do Brasil. Dribles desconcertantes, grande visão de jogo, movimentação constante, arrancadas mortais... Onde irá parar Neymar? Com apenas 22 anos, ele disputa o Mundial com a desenvoltura de um veterano. E encanta a todos. Companheiros, adversários, jornalistas, torcedores, todos estão se rendendo a Neymar.