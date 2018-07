Neymar encerra jejum e abre o placar em vitória do Barcelona

BARCELONA - Neymar precisou esperar até a sexta rodada do Campeonato Espanhol para fazer o seu primeiro gol no torneio. O craque brasileiro quebrou o jejum de mais de um mês sem marcar pelo novo clube nesta terça-feira, quando abriu o placar da goleada sobre a Real Sociedad, por 4 a 1, no Camp Nou. Agora ele se iguala, pelo menos num pequeno detalhe, a Romário e Rivaldo. Os dois também fizeram seus primeiros gols no Espanhol contra o time basco antes de fazerem história com a camisa azul-grená.

Nesta terça, bastaram oito minutos para que Neymar encerrasse o pouco de desconfiança que recaía sobre ele na Espanha. Aos 4, Alexis fez jogada individual pela direita e cruzou por baixo. Bravo saiu muito mal do gol e o brasileiro estava lá, como artilheiro, no meio da pequena área, para empurrar para dentro.

Pouco depois, aos 8, Neymar fez linda jogada pela esquerda. Carregou a bola, enganou a marcação duas vezes simulando o cruzamento, avançou até a linha de fundo e cruzou. Mas não para Alexis, que esperava no meio da área, e sim para Messi, que chegava como elemento surpresa no segundo pau, por trás da zaga. Assim, o brasileiro encerrou a polêmica por supostamente não ter dado um passe para o argentino no último jogo do Barcelona. Os filhos dos dois, aliás, assistiram ao jogo "juntos".

Neymar saiu ovacionado de campo aos 27 minutos do segundo tempo, para dar lugar a Pedro. Naquele momento, o jogo já estava 3 a 1. Busquets havia feito o terceiro aos 23 da primeira etapa. No lance, Daniel Alves cruzou, Messi tentou fazer de placa, mas Bravo salvou. No rebote, o argentino perdeu gol incrível, chutando no travessão mesmo a um metro da linha do gol. Menos mal que a Real Sociedad saiu jogando errado e Busquets fez no rebote.

Na segunda etapa, De la Bella descontou, mas Messi deu assistência para o Bartra também fazer o dele e fechar a contagem. O zagueiro teve que entrar em campo ainda no primeiro tempo, porque Mascherano se machucou. Com mais essa vitória, o Barcelona mantém os 100% de aproveitamento, com 18 pontos em seis jogos. O Atlético de Madrid pode igualar a pontuação ao receber o Osasuna, também nesta terça. O Real, que tem 13 pontos, visita o Elche na quarta. No sábado tem clássico de Madri no Santiago Bernabéu. O Barcelona, neste dia, visita o Almería.

MAIS ESPANHOL

Também nesta terça-feira, pela sexta rodada, Levante e Valladolid empataram em 1 a 1 em Valência. O time valenciano é o sétimo, enquanto Valladolid segue na 14ª colocação. A Real Sociedad caiu para oitavo.