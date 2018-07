Neymar encerra polêmica sobre seleção e nega cansaço Neymar pôs um ponto final na polêmica sobre o seu esgotamento físico e mental na entrevista de 19 minutos que concedeu no fim da tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé. Avisou que está inteiro, mais motivado do que nunca e que o Santos vai para o pau na decisão da vaga para as finais da Copa Libertadores, nesta quarta às 21h50, no Pacaembu, diante do Corinthians.