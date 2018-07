Neymar entra em campo em jogo beneficente nesta sexta-feira

SANTOS - Com a presença de Neymar, nesta-feira o ex-jogador do Santos Narciso promove o jogo beneficente do 'Natal sem Fome' na Vila Belmiro. A partida começa às 17h e cada ingresso vale dois quilos de alimento não perecível, exceto sal e açúcar.

Para formar os times estarão presentes os jogadores Wellington e Casemiro (São Paulo); Wesley e Luan (Palmeiras); Carlinhos e Carleto (Fluminense); Renato (Botafogo); Breitner, Felipe e Souza (Náutico) e Wellington Paulista (Cruzeiro). Também o meio de rede Rodrigão, da seleção de vôlei, e Falcão, ídolo do futsal também estarão confirmados.

“Desde que me curei de uma leucemia, em 2005, decidi organizar essas partidas visando ajudar os que mais precisam. Foi a forma que encontrei para retribuir um pouco do carinho que recebi no momento mais difícil da minha vida. Espero que muita gente compareça e faça mais uma grande festa”, afirmou Narciso, jogador do Santos entre 1994 e 2004.

As trocas antecipadas dos alimentos por ingressos podem ser feitas até as 12 horas desta sexta-feira, em oito postos espalhados por cinco cidades da Baixada Santista. Após este horário, caso os dez mil bilhetes ainda não tenham se esgotado, as trocas passam a ser feitas somente na Vila Belmiro.

Todos os alimentos serão destinados a entidades assistenciais da região, como o NACAC (Núcleo de Apoio a Crianças e Adultos com Câncer), Lar de Amparo à Velhice, Casa do Menor do Guarujá e Fundo Social de Solidariedade de Santos.

Santos

Estádio da Vila Belmiro – ao lado do Memorial das Conquistas

100% Vídeo – Rua Oswaldo Cochrane, 101 - Embaré

Laticínios Armazém – Rua Luiz de Faria, 90 – Gonzaga

Papelaria Cedamar – Rua Princesa Isabel, 17 – Vila Belmiro

São Vicente

Roma Calçados – Rua João Ramalho, 815 – Centro

Guarujá

Celmar Móveis – Av Ademar de Barros, 915 – Santa Rosa

Praia Grande

Academia Rodrigão 14 – Litoral Plaza Shopping

Cubatão

Fio & Art Moda Feminina – Av 9 de Abril, 2228 – Centro