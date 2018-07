Neymar esbanja confiança antes de duelos decisivos

Neymar não muda nem mesmo às vésperas de dois jogos importantes. Antes de enfrentar o América, do México, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, e o São Paulo, no sábado, no Morumbi, o atacante de 19 anos esbanjou confiança nesta segunda em sua boa fase. "Para mim, não muda nada. É mais um jogo que eu tenho que disputar e ganhar. Como estou num momento feliz, as coisas acontecem naturalmente. Não importa se será o São Paulo, o XV (de Piracicaba) ou o América", brincou.

Responsável pela reação santista, Neymar marcou dois gols importantes nos últimos jogos, que colocaram o time nas oitavas de final da Copa Libertadores e na semifinal do Campeonato Paulista. "É que nos jogos decisivos a gente fica mais entusiasmado. Eu sempre espero jogar bem e fazer gols", disse. "Estamos ganhando e temos tudo para avançar nas duas competições".

Para ele, a chegada do técnico Muricy Ramalho está ajudando na evolução do time. "Ele tem espírito vitorioso. Basta ver o seu currículo e os títulos. Estamos nos ajustando ao perfil dele".

Sobre a contusão de Lucas, que ficará fora por duas semanas, Neymar disse que é amigo dele e lamentou a sua ausência no jogo de sábado. "Nem tenho o que falar do jogador e dele como pessoa. É ruim ficar sem ver um jogador como Lucas. Ele ficar fora é bom pra gente, mas ruim para o futebol", finalizou.