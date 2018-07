Neymar espera acabar com jejum de gols no Santos

Principal jogador do elenco do Santos, o atacante Neymar ainda não apresentou em 2011 o futebol que o consagrou com o torcedor no ano passado. Com três partidas disputadas, o astro ainda não fez gols nesta temporada pelo clube e espera acabar com o jejum na quarta-feira, em casa, contra o Cerro Porteño, em partida válida pela Libertadores.

"Nestes três jogos ainda não fiz gols. Mas tento correr, tento marcar, tento driblar, tento ajudar o time. Estou procurando fazer o meu melhor, sempre dando o meu máximo. Mas eu sempre quero mais. Quero mais títulos, quero mais gols. Espero que possa marcar alguns contra o Cerro e ajudar o Santos nesta quarta", afirmou.

Convocado para defender a seleção brasileira sub-20 no Campeonato Sul-Americano, Neymar teve pouco contato e tempo de trabalho com Adílson Batista, demitido no último domingo, um dia após o empate por 1 a 1 com o São Bernardo. Apesar disso, o atacante lamentou a saída do atacante.

"Eu tive pouco tempo para trabalhar com o Adilson, mas todos nós ficamos tristes com a saída de um companheiro. São coisas do futebol. Agora é focar no jogo de quarta-feira, que é muito importante pra o clube. Espero que a torcida vá à Vila para nos apoiar contra o Cerro", disse.