Neymar 'esquece' PSG em post e foca no hexa da Copa do Mundo pela seleção brasileira

Neymar encerrou nesta segunda-feira seu período de férias pelo Brasil. O craque da seleção brasileira usou as redes sociais para comentar seus objetivos para a nova temporada. Sem citar o Paris Saint-Germain, Neymar deixou claro que seu foco está na conquista do hexa na Copa do Mundo do Catar.

"Essa foto resume muito as minhas férias, só risada e alegria ao lado das pessoas que eu amo. Agora é foco total! Nós brasileiros temos um trofeuzinho pra buscar!" escreveu Neymar, em sua página nas redes sociais, fazendo referência à foto em que aparece sorridente, com trajes de festa junina.

Na publicação, Neymar recebeu o apoio do atacante Richarlison, seu companheiro de seleção, além do meia Nenê, amigo pessoal e jogador do Vasco, e do influencer e streamer Casimiro Miguel.

Neymar está envolto em uma novela sobre sua permanência no Paris Saint-Germain. Nas últimas semanas, após declaração do presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, foi aberta uma grande possibilidade de que o astro deixasse a capital francesa. A decisão teria partido do próprio clube, após pedido da grande estrela da equipe Kylian Mbappé.

As negociações, no entanto, não serão fáceis. De acordo com a imprensa francesa, Neymar ativou uma cláusula no contrato que estende automaticamente seu vínculo com o PSG até 2027. Com isso, qualquer transação ganha entraves financeiros. O jogador ainda não se manifestou publicamente sobre seu futuro. Por enquanto, não há indicativos de que Paris seguirá como sua casa ao longo de 2022.

O Chelsea, que está fazendo uma grande reformulação - envolvendo elenco e direção -, é apontado como um dos possíveis destinos de Neymar. Um retorno ao Brasil, neste momento, é visto como improvável, pelas altas cifras que envolvem um acordo com o craque.

Boa parte do elenco do Paris Saint-Germain já retomou os treinamentos de pré-temporada nesta segunda-feira. Jogadores, como Neymar, que estiveram cedidos para suas seleções no início de junho, no entanto, ganharam alguns dias a mais de descanso e só devem voltar no dia 11.