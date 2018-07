Neymar está concentrado para a partida do Santos com o Atlético-MG

SÃO PAULO - Neymar está concentrado com o Santos para a partida contra o Atlético-MG. Nem bem retornou da Polônia, onde fez dois gols no amistoso da seleção brasileira diante do Japão (4 a 0), o atacante já se colocou à disposição de Muricy Ramalho, que ainda não decidiu se vai escalar o craque desde o começo. O jogo é importante. O Atlético, de Ronaldinho Gaúcho, precisa dos pontos para voltar a brigar com o líder Fluminense.

Ocorre que Neymar deve estar fatigado pelas 12 horas da viagem e também pelos 90 minutos da véspera. Muricy sabe que o jogador, desgastado fisicamente, pode sofrer lesões na partida. Por isso ele ainda não definiu se Neymnar joga. Não quer correr o risco, mesmo sendo o jogo na Vila. Os médicos do Santos farão exames no atacante para detectar seu nível de cansaço.

Se jogar, Neymar fará dupla com o argentino Miralles. Eles nunca atuaram juntos.