Neymar está fora da estreia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês

Neymar não foi relacionado pelo técnico alemão Thomas Tuchel para a estreia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, neste domingo, diante do Nimes. O anúncio foi feito neste sábado pela manhã por Leonardo, diretor esportivo do time parisiense.

O dirigente confirmou a existência de negociações "mais avançadas do que antes". "Mas o PSG não está preparado para aceitar", afirmou o ex-jogador da seleção brasileira. Barcelona e Real Madrid têm interesse em contratar o jogador, que custou 222 milhões de euros ao clube francês em agosto de 2017, na maior transação do futebol mundial.

O Real Madrid fez uma oferta na quarta-feira de 120 milhões de euros (cerca de R$ 540 milhões) mais o passe do meio-campista croata Luka Modric. Segundo publicações espanholas, o jogador já teria conversado com Florentino Perez, presidente do clube madrilenho, que teria oferecido um contrato de cinco temporadas.

Por outro lado, o Barcelona estaria convencido de que o jogador, de 27 anos, teria o desejo de retornar ao clube, no qual atuou de 2013 a 2017, e fez grande sucesso ao lado do argentino Lionel Messi e do uruguaio Luis Suárez.