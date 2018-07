Neymar estreia no Espanhol pelo Barça contra Levante

MADRI - A Liga de Futebol Profissional da Espanha (LFP) divulgou nesta terça-feira a tabela do Campeonato Espanhol da próxima temporada. Ficou definido que o atual campeão Barcelona estreará diante do Levante, no dia 18 de agosto, no Camp Nou. A partida deverá ser a primeira do atacante Neymar, ex-Santos, na competição.

Com a divulgação da tabela também ficou definido que os clássicos entre Barcelona e Real Madrid acontecerão na décima e na 29.ª rodada. No primeiro, os principais rivais da Espanha se enfrentarão no Camp Nou, no dia 27 de outubro. Já no segundo, a partida será realizada no Santiago Bernabéu, em 23 de março do ano que vem.

O time madrilenho, que busca voltar a conquistar o título, estreia na competição contra o Betis, em casa. Na última rodada, terá pela frente o Espanyol, novamente no Santiago Bernabéu. Já o Barcelona encerra sua participação no Espanhol diante do Atlético de Madrid, no Camp Nou.