Neymar evita apontar favorito na decisão Corinthians x Chelsea

SANTOS - O atacante santista Neymar preferiu ficar em cima do muro, nesta sexta-feira, quando perguntado para quem ia torcer na final do Mundial de Clubes no domingo entre Chelsea e Corinthians.

"Estava viajando e me desliguei bastante. Cheguei ontem (quinta) e nem estava sabendo (do jogo)", disse o jogador, que passou os últimos dias nos Estados Unidos. "São duas grandes equipes e será uma partida emocionante. O jogo é um pouco cedo, mas vou acordar para assistir", comentou.

No ano passado era Neymar quem estava no Japão para a disputa do título mundial. O Santos chegou jogou à decisão, mas foi derrotado pelo Barcelona por 4 a 0.

Durante jogo beneficente na Vila Belmiro, Neymar também desejou boa sorte seu amigo, o são-paulino Lucas, que se despediu do time Morumbi na última quarta-feira para se transferir para o Paris Saint-Germain, da França.