Neymar exalta entrosamento com Kaká na seleção Contra o Japão, um dos adversários mais complicados do Brasil nestes últimos meses, a seleção de Mano Menezes fez bonito nesta terça-feira e goleou por 4 a 0. Goleada à parte, o destaque do amistoso foi o bom entendimento entre os jogadores do meio-campo e do ataque, principalmente entre Kaká e Neymar, duplas responsável por 3 dos 4 gols brasileiros.