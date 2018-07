Neymar exalta ídolos e diz que seria 'um grande prazer' jogar no Palmeiras

O atacante Neymar disse neste domingo, depois do treino da seleção brasileira no Centro de Treinamento do Palmeiras, que seria "um grande prazer" defender o clube alviverde no futuro. Ele exaltou ídolos da história palmeirense e relembrou da infância, quando torcia para o time.

"Eu era palmeirense, desde pequeno gostava sempre de ver o Palmeiras. Não tenho muita história de torcedor com o Palmeiras porque eu era muito pequeno, mas meus ídolos eram Evair, Marcos, Rivaldo e Alex. Eu me espelhava e acabei virando palmeirense por causa deles", disse Neymar, à TV Palmeiras.

Perguntado sobre uma possível transferência para o time no futuro, o astro do PSG deu risada e respondeu: "Ninguém sabe o dia de amanhã, mas seria um grande prazer."

A relação do jogador com o time alviverde ganhou as redes sociais neste final de semana, depois que o atleta foi fotografado vestindo uma camisa do Palmeiras por baixo de uma camisa de viagem da seleção brasileira.

O jogador já tinha revelado num programa de TV que foi torcedor do Palmeiras na infância e, na tarde de domingo, publicou em seu Instagram uma foto dos vestiários do CT palmeirense em que aparece uma imagem do ex-goleiro Marcos. "Ídolo", escreveu Neymar, sobre Marcos.