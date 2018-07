Neymar explica mudança de clube: 'Preciso de novos desafios'

Neymar é oficialmente desde ontem do Paris Saint-Germain. O brasileiro tornou-se o jogador mais caro da história do futebol após o pagamento ao Barcelona da multa rescisória de 222 milhões euros (R$ 821,4 milhões). Seu contrato terá duração de cinco anos, até 30 de junho de 2022. O craque poderá receber até 40 milhões de euros (R$ 148 milhões) de salários, premiações e bônus por temporada.

“Estou extremamente satisfeito por me juntar ao Paris Saint-Germain’’, disse Neymar ao site de seu novo clube. “O maior desafio, que me motivou a me juntar aos meus novos companheiros de equipe, é ajudar o clube a conquistar os títulos que os torcedores sonham.’’

O novo camisa 10 do PSG será apresentado nesta sexta-feira, em entrevista coletiva marcada para as 13h30 de Paris (8h30 de Brasília). Logo depois, treina pela primeira vez com os novos companheiros. Amanhã, terá o primeiro contato oficial com a torcida, no estádio Parc des Princes, 1h15 antes da estreia do PSG no Campeonato Francês, contra o Amiens. O jogo está marcado para as 17h (12h de Brasília).

Na França, especula-se até que Neymar jogará alguns minutos contra o Amiens, no que seria sua estreia. A informação não foi confirmada pelo clube.

Fim de novela

O anúncio da contratação de Neymar foi feito pelo PSG já à noite em Paris (16h39 de Brasília), encerrando um dia que começou com a resistência da Liga Espanhola, com sede em Madri, em aceitar receber das mãos dos representantes do craque o cheque no valor da multa rescisória.

O motivo não foi informado oficialmente, mas a liga entende que o PSG desrespeita as regras do fair play financeiro com o gasto para contratar Neymar.

Os advogados, então, voltaram a Barcelona, reuniram-se com os dirigentes do clube e entregaram o cheque, que foi prontamente aceito. Estava encerrada a relação de quatro anos de Neymar com a equipe catalã.

Criticado duramente em Barcelona por torcedores, dirigentes e imprensa, Neymar reagiu publicando vídeo no Instagram derramando-se em elogios ao clube. “O Barcelona foi mais do que um desafio, foi um sonho de criança’’, diz, em trecho da publicação. “O Barcelona e a Catalunha estarão sempre no meu coração. Mas sinto em meu coração que é hora de partir.’’

Na longa mensagem, em nenhum momento o jogador brasileiro citou a Espanha. Várias vezes referiu-se à Catalunha, numa clara tentativa de ser simpático com o povo local, que defende a independência.

Neymar também procurou explicar por que decidiu ir para o PSG. “Preciso de novos desafios. Aceitei a proposta do Paris para tentar novas conquistas e ajudar o clube a alcançar os títulos que sua torcida espera’’, disse. “A vida de um atleta é movida a desafios. Alguns são impostos a nós; outros são fruto de uma decisão nossa. (Isso) para mantermos a luz que ilumina a nossa carreira.”

O craque disse também que contrariou seu pai “pela segunda vez na vida”, dando a entender que foi unicamente dele a decisão de se transferir de time.

Ao site do seu novo clube, Neymar comentou que foi conquistado pela ambição do PSG, que tem como meta principal ser campeão europeu. “Passei quatro anos na Europa e estou pronto para o desafio. A partir de hoje, vou fazer de tudo para ajudar meu time a vencer, abrir horizontes para o meu clube e dar felicidade a seus milhões de torcedores em todo o mundo.’’

Rusgas

No entanto, a relação entre Neymar e o clube espanhol ainda pode ter momentos conturbados nos tribunais. O estafe do jogador vai acionar a Fifa para que obrigue o Barcelona a desbloquear os 26 milhões de euros (R$ 96,2 milhões) que depositou em juízo referentes às luvas acertadas quando o craque renovou contrato, no ano passado.

O Barça, por sua vez, estuda ir à Justiça comum contra Neymar e seus representantes alegando má-fé, pois o jogador teria intenção de deixar o clube havia algumas semanas e postergou o anúncio para tentar abocanhar as luvas.