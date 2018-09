Neymar fará seu primeiro grande jogo após a Copa do Mundo

Após cair junto com a seleção brasileira nas quartas de final da Copa na Rússia, Neymar faz nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), com o Paris Saint-Germain, sua primeira grande partida depois do fracasso no Mundial. O time do atacante encara o Liverpool, no Anfield Road, na abertura do grupo C da Liga dos Campeões.

Na véspera do duelo, o astro voltou a ser o centro das atenções. Ao projetar a partida, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, defendeu o brasileiro ao dizer que considera normal os “mergulhos” de Neymar em campo em momentos dos jogos. “Faz parte do futebol. Ele realmente sofre uma marcação forte e esta atitude é uma forma de proteção, é até inteligente”, afirmou o treinador. “Lógico que em alguns momentos ele exagera, mas se trata de uma reação normal às faltas”, disse. O Liverpool não será um rival fácil para o PSG. O time inglês chegou à final na edição passada e conta com Salah, um dos principais atletas da Europa.

Outros sete jogos abrem a fase de grupos. Em um deles, o Barça recebe o PSV no Camp Nou pelo Grupo B, que ainda terá Inter x Tottenham. Começam às 13h55 (de Brasília).