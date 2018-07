Neymar faz 2 gols e dá vitória ao Barcelona no Campeonato Espanhol

O Barcelona contou com o talento de Neymar para ampliar a sua campanha perfeita neste início de Campeonato Espanhol. Neste sábado, com dois gols do atacante brasileiro, o time derrotou o Athletic Bilbao por 2 a 0, no Camp Nou, em partida válida pela terceira rodada, mantendo 100% de aproveitamento.

A vitória deste sábado levou o Barcelona aos nove pontos e o garantiu na liderança do Campeonato Espanhol até o encerramento desta rodada, pois nenhum time além da equipe catalã venceu seus dois primeiros jogos. Já o Athletic Bilbao continua com três pontos.

O Barcelona dominou a posse de bola e a partida deste sábado desde o começo, criando algumas oportunidades de gol - Munir teve um gol anulado no início da etapa final -, mas só conseguiu definir a sua vitória após a entrada de Neymar. O brasileiro substituiu Munir aos 17 minutos e logo participou de uma boa trama com Iniesta e Messi.

Mas Neymar brilhou mesmo no final do jogo. Aos 33 minutos, ele recebeu passe de Messi na grande área e chutou cruzado, no canto esquerdo da meta do Athletic Bilbao, para fazer 1 a 0. Depois, aos 38, Messi avançou pela direita, até o final da grande área e rolou para trás em busca de Neymar. Dessa vez, o atacante finalizou no canto direito da meta adversária para definir a vitória do Barcelona por 2 a 0.