Neymar faz desabafo após sofrer nova lesão: 'Não sei até quando aguentarei'

Poucos minutos após o Paris Saint-Germain confirmar nova lesão de Neymar, o atacante fez um desabafo em suas redes sociais. O jogador do time francês e da seleção brasileira lamentou a dor "imensa", o choro "constante", rebateu as críticas e até deixou no ar uma eventual aposentadoria precoce: "não sei até quando aguentarei".

"A tristeza é grande, a dor é imensa e o choro é constante. Mais uma vez pararei por um tempo de fazer o que eu mais amo na vida que é jogar futebol. Às vezes eu me sinto incomodado pelo meu estilo de jogo, por eu driblar e acabar apanhando constantemente, não sei se o problema sou eu ou que faço em campo.. isso realmente me entristece", disse Neymar, em publicação acompanhada de uma foto sua deitado no gramado, com dores.

Leia Também Fluminense fará novo pedido à Fifa para reconhecer Copa Rio de 1952 como Mundial

Pouco antes, o PSG confirmara que o jogador ficará afastado por um mês em razão de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Assim, Neymar vai desfalcar o time francês ao menos em um dos dois confrontos com o Barcelona, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O primeiro jogo será na próxima terça-feira, no Camp Nou.

Neymar se lesionou na quarta, durante triunfo por 1 a 0 sobre o Caen, pela Copa da França. O atacante brasileiro deu o passe para o único gol da partida e foi substituído, reclamando de dores, logo após sofrer uma entrada dura de um adversário.

Na mesma publicação nas redes sociais, o atacante rebateu as críticas de "cai cai". "Me deixa triste demais ter escutar de jogador, treinador, comentarista ou o c**** a 4 'ele tem que apanhar mesmo', 'cai cai', 'chorão', 'moleque', 'mimado' e etc...", declarou Neymar.

Aos 29 anos, o atacante da seleção chegou a indicar que pode abandonar os gramados mais cedo que o esperado em caso de novas lesões. "Sinceramente isso me entristece e não sei até quando aguentarei, eu só quero ser feliz jogando futebol. NADA MAIS", enfatizou o jogador.

A nova contusão volta a deixar Neymar fora de compromissos decisivos da Liga dos Campeões. Foi assim em 2018 e em 2019, quando perdeu duelos com Real Madrid e Manchester United. Na temporada passada, no entanto, conseguiu conduzir o time até a final, vencida pelo Bayern de Munique.