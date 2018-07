Neymar faz dois gols e a seleção brasileira Sub-20 vence jogo-treino

TERESÓPOLIS - Neymar confirmou as expectativas nesta quinta-feira e foi o grande destaque no jogo-treino da seleção brasileira Sub-20 contra a Cabofriense, na preparação para o Sul-Americano da categoria, a ser disputado no Peru entre os dias 16 de janeiro e 12 de fevereiro. Com grande atuação, o atacante do Santos marcou dois gols e liderou a vitória do time do técnico Ney Franco por 3 a 1.

Logo no primeiro tempo do jogo-treino disputado na Granja Comary, em Teresópolis, Neymar abriu boa vantagem para a seleção Sub-20 ao marcar seus dois gols, um de pênalti e outro aproveitando passe de Diego Maurício. Henrique praticamente garantiu o triunfo ao marcar o terceiro na etapa final. E nos últimos minutos, Rodrigo ainda descontou para a Cabofriense.

"Foi uma ótima partida. A equipe está entrosada e fica gostoso jogar. São jogadores de qualidade que fazem parte do elenco e todos estão em ótima fase", elogiou Henrique, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Vitória.

Ainda sem contar com o meia-atacante Philippe Coutinho, que se apresenta apenas na segunda-feira, o Brasil iniciou a partida com: Gabriel; Galhardo, Bruno Uvini, Romário e Alex Sandro; Casemiro, Zé Eduardo, Lucas e Alan Patrick; Neymar e Diego Maurício.

Depois da boa vitória desta quinta, os jogadores da seleção Sub-20 ganham uma folga de fim de ano e se reapresentam na segunda-feira, às 16 horas, no Aeroporto Internacional Tom Jobim.

Veja também:

Ney Franco corta três jogadores na seleção brasileira Sub-20