Neymar faz pose de modelo e lança linha de calças e bermudas jeans

SÃO PAULO - Depois de lançar cadernos, garrafas térmicas, brinquedos e até almofadas com sua imagem, Neymar terá uma linha masculina de calças e bermudas jeans da marca Rock & Soda. O craque do Barcelona chegou a participar do processo de criação de algumas peças, expondo o que ele gostaria que tivesse nas roupas que revelassem um pouco de sua personalidade. A linha NJR by Rock & Soda terá looks casuais e modernos, sempre com cores marcantes.

"Gostei bastante dos modelos e das cores. Ficou muito fera! Também foi legal participar da criação e depois ver o resultado final", comentou Neymar. De acordo com o diretor da Rock & Soda, José Eduardo Nahas Filho, os modelos foram desenvolvidos pensando no tipo de calça e de bermuda que o atacante gosta de usar. Os produtos começam a ser vendidos nas principais lojas multimarcas em todo o Brasil neste mês. Neymar está concentrado com a seleção brasileira para a partida desta terça, às 22h, com Portugal. O jogador participou também da vitória de 6 a 0 do Brasil diante da Austrália.