Neymar faz trabalho específico e fica fora de treino do Barcelona

Depois de ter vencido o Atlético de Madrid por 3 a 1 no clássico do último domingo, o Barcelona voltou a treinar na manhã desta terça-feira, em atividade que não contou com a presença de Neymar. O atacante, que no clássico levou um pisão no tornozelo direito, que chegou a sangrar, apenas realizou um trabalho específico ao lado do meia Xavi, outro que não trabalhou com o resto do elenco.

Sem Neymar no gramado, o Barça trabalhou visando ao duelo de volta das oitavas de final da Copa do Rei, contra o Elche, nesta quinta, fora de casa. E, como o Barça goleou por 5 a 0 no confronto de ida, no Camp Nou, o brasileiro só deverá ir para campo se estiver em condições ideais para atuar. A tendência é que o técnico Luis Enrique poupe titulares para o jogo contra o La Coruña, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.

Xavi, por sua vez, trabalha para se recuperar plenamente de uma pequena lesão muscular e ainda não se sabe quando voltará a ficar à disposição do treinador. Na manhã desta quarta-feira, o elenco catalão fará o último treino para o jogo diante do Elche, que na semana passada praticamente deu adeus às chances de continuar na Copa do Rei. No mesmo período do dia, Luis Enrique divulgará a lista de relacionados para o confronto.

Praticamente classificado para as quartas de final da Copa do Rei, o Barcelona ocupa a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 41 pontos, um atrás do líder Real Madrid, que disputou um jogo a menos do que o seu arquirrival na competição.