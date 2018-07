Neymar faz trabalho específico e volta a ficar fora de treino do Barça

Neymar se tornou um problema para o técnico Luis Enrique para a partida diante do Elche, nesta quinta-feira, pela Copa do Rei. Ainda sentindo dores por uma pancada levada no confronto do fim de semana diante do Atlético de Madrid, o atacante voltou a ficar de fora do treinamento do Barcelona nesta quarta-feira e pode ser desfalque para o duelo.

O jogador já havia sido desfalque na atividade de terça-feira, justamente por conta da forte pancada recebida no domingo, que chegou a sangrar seu tornozelo. Além de Neymar, Xavi voltou a ficar fora da atividade desta quarta, se recuperando de um problema muscular, e também é dúvida para pegar o Elche.

Como o Barça goleou por 5 a 0 no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Rei, no Camp Nou, Neymar e Xavi só deverão ir a campo se estiverem em condições ideais para atuar. A tendência, por sinal, é a de que o técnico Luis Enrique poupe titulares visando o jogo com o La Coruña, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol.