Neymar faz treino intenso para ganhar mais 5 kg nos próximos meses

Além dos bons resultados, o atacante Neymar vê um outro desafio pela frente no Barcelona. O craque brasileiro precisa ganhar mais 5 kg de massa muscular nos próximos meses. A notícia foi destaque no jornal 'Sport', da Catalunha, nesta terça-feira.

Com o título 'SuperNey', o jornal mostrou as estatísticas físicas do jogador desde que chegou ao Barcelona, em 2013. Neymar pesava 64,5 kg e aumentou para 68 kg ao longo das temporadas. Agora, o atacante precisa fica ainda mais forte em campo e manter sua velocidade. "Neymar tem um plano muito definido e o objetivo é fortalecer-se fisicamente para ser um osso mais duro para os defensores rivais", afirmou a publicação.

Para alcançar o próximo objetivo, o Barcelona continua com uma preparação intensa nos treinos de Neymar. Ele contará com a ajuda de dois preparadores físicos: Antonio Gómez, que foi contratado pelo clube, e Ricardo Rosa, que mora em sua casa na Espanha e acompanha a evolução dos treinamentos.