Neymar fecha nova parceria com Facebook para exclusividade de lives de games

Astro do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, a capacidade do engajamento de Neymar nas redes sociais é quase imensurável. É apostando nisso que o Facebook fechou uma parceria com a estrela do futebol para que o mesmo transmita, de forma exclusiva, suas partidas de jogos online através da plataforma Facebook Gaming.

Neymar fará sua estreia nesta sexta-feira, às 16 horas (horário de Brasília). Para acompanhar a Live do craque, basta acessar sua página oficial "Neymar Jr" na rede social. Além das transmissões ao vivo, o camisa 10 também terá vídeos e outros conteúdos exclusivos produzidos para o Instagram, outra rede social do grupo Meta. Atualmente, Neymar tem 166 milhões de seguidores na plataforma.

"Estou muito feliz em ter o Facebook Gaming como parceiro para as minhas livestreams!", disse o astro em comunicado oficial. "Todo mundo sabe que o mundo dos games sempre foi uma das minhas maiores paixões depois do futebol e eu mal posso esperar para me encontrar com todos os que compartilham dessa paixão. Espero que eu e todo mundo possa se divertir muito."

Somados Facebook e Instagram, Neymar tem mais de 250 milhões de fãs que o acompanham diariamente pelas redes sociais. Craque dentro dos campos, ele nunca escondeu que os video-games também fazer parte de sua vida. Além dele, outros diversos jogadores também entraram na brincadeira. Ronaldo Fenômeno é um dos astros que se renderam ao mundo dos games. Ele tem um canal na Twitch com 250 mil seguidores.

Neymar também fará transmissão em parceria com outros famosos criadores de conteúdo para o Facebook Gaming.