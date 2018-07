Neymar fecha novo patrocínio com montadora de carros

SANTOS - Neymar vai anunciar em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, às 14 horas, na Vila Belmiro, o seu mais novo contrato de publicidade. É com a montadora Volkswagen do Brasil e consta que terá duração de três anos. A fera santista ganha aproximadamente R$ 3 milhões por mês, entre o salário do clube e a receita dos contratos de publicidade, o que o torna disparado o jogador com maior rendimento na história recente do futebol brasileiro, sem se transferir para o exterior.

Antes de fechar com a Volkswagen, Neymar já era garoto propaganda do banco Santander, Nike, Panasonic, Unilever, Claro, Red Bull, Lupo, Tênis Pé Baruel e Ambev.

Ao dizer não ao Real Madrid, após ter feito até os exames médicos de admissão com o médico-chefe do clube espanhol, em novembro do ano passado, Neymar teve importantes benefícios do Santos. O principal deles foi o aumento do rendimento mensal, que girava em torno de R$ 1,3 milhão e passou para R$ 3 milhões já no mês seguinte.

Até conseguir patrocinadores de peso como Santander e Volkswagen, coube ao Santos pagar a diferença (de R$ 1,3 milhão para R$ 3 milhões). Mas o maior faturamento de Neymar será após a Copa do Mundo de 2014, quando será o dono de seus direitos e poderá ir embora sem ter de pagar anda ao Santos, segundo o presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro.