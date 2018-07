Neymar festeja marca e atuação pela seleção: 'Estou arrepiado'

Neymar não escondeu a alegria com a sua atuação de gala na vitória por 4 a 0 da seleção brasileira sobre o Japão, nesta terça-feira, em Cingapura. Os quatro gols do jogo foram marcados pelo atacante, que voltou a mostrar que é disparado o principal nome do time nacional na atualidade. Para completar, ele atingiu nova marca com a camisa do Brasil, com a qual agora acumula 40 gols marcados em 58 partidas, segundo número oficiais da CBF.

"Estou até arrepiado, é uma emoção muito grande, é uma felicidade imensa. Como você disse, nem nos meus maiores sonhos eu iria imaginar uma coisa dessa... Estou feliz por tudo que Deus está fazendo na minha vida", afirmou Neymar, ainda no gramado do Estádio Nacional de Cingapura, em entrevista à TV Globo.