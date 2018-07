Neymar figura em 5º na lista da France Football dos mais bem pagos

SÃO PAULO - A revista France Football, uma das mais conceituadas do esporte, divulgou nesta segunda-feira um ranking dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial. Entre os milionários, o atacante Neymar, do Santos, figura entre os primeiros (é 5º colocado), com rendimentos anuais de R$ 51,4 milhões por ano. Em 2012, Neymar ocupava a 33ª posição, com ganhos anuais na casa dos R$ 33 milhões. O salto se deu por causa de novos contratos comerciais do jogador. Neste ano, de acordo com a revista francesa, desse montando apurado, Neymar recebe do Santos o equivalente a R$ 18 milhões, o que daria R$ 1,5 milhão por mês - contando 12 meses.

Outro brasileiros a aparecer na relação é o meia Kaká, do Real Madrid. O jogador, agora de volta à seleção brasileira, tem ganhos anuais de R$ 37,2 milhões. E olha que Kaká tem sido um reserva de luxo no time madrilenho.

VEJA A LISTA

1. David Beckham (Paris Saint-Germain) - 36 milhões de euros - R$ 92,5 milhões

2. Lionel Messi (Barcelona) - 35 milhões de euros - R$ 89,9 milhões

3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 30 milhões de euros - R$ 77,1 milhões

4. Samuel Eto'o (Anzhi) - 24 milhões de euros - R$ 61,6 milhões

5. Neymar (Santos) - 20 milhões de euros - R$ 51,4 milhões

6. Sergio Agüero (Manchester City) - 19 milhões de euros - R$ 48,8 milhões

7. Wayne Rooney (Manchester United) - 18 milhões de euros - R$ 46,2 milhões

8. Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain) - 17,5 milhões de euros - R$ 44, 9 milhões

9. Yaya Touré (Manchester City) - 16,6 milhões de euros - R$ 42,6 milhões

10. Fernando Torres (Chelsea) - 16,3 milhões de euros - R$ 41,8 milhões

11. Carlos Tevez (Manchester City) - 16,2 milhões de euros - R$ 41,6 milhões

12. David Silva (Manchester City) - 16,2 milhões de euros - R$ 41,6 milhões

13. Kaká (Real Madrid) - 14,5 milhões de euros - R$ 37,2 milhões

14. Bastian Schweinsteiger (Bayern de Munique) - 14 milhões de euros - R$ 35, 9 milhões

15. Phillip Lahm (Bayern de Munique) - 13,5 milhões de euros - R$ 34,6 milhões