Neymar ganha folga; Ganso e Elano voltam a treinar

Em nota publicada em seu site oficial, o Santos justificou a dispensa de Neymar das atividades desta sexta e de sábado - no domingo o elenco do time irá folgar - com o fato de o atacante estar vivendo uma temporada bastante desgastante. Por ter defendido a seleção brasileira Sub-20 no Campeonato Sul-Americano da categoria, em janeiro, e depois a principal em amistosos e na Copa América, ele já acumula 40 jogos neste ano.

Destes 40 confrontos, 24 foram pelo Santos, que chegou às finais do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores, os quais Neymar ajudou a conquistar com atuações decisivas. Já pela seleção Sub-20 ele realizou nove partidas no Sul-Americano, antes de defender a equipe principal do País em três amistosos (contra a Escócia, em Londres, Holanda e Romênia, no Brasil) e em quatro duelos na Copa América.

Elano e Ganso voltaram aos treinos no Santos depois de um mês longe do clube, já que se apresentaram junto com Neymar à seleção brasileira na Argentina no dia 23 de junho, um dia depois de conquistarem o título da Libertadores com uma vitória por 2 a 1 sobre o Peñarol, no Pacaembu.