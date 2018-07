Neymar ganha rara folga no Barcelona e vem ao Brasil

Apesar de ainda não ser uma das principais estrelas do Barcelona, Neymar ganhou do técnico Luis Enrique um raro privilégio. O atacante foi liberado pelo clube catalão para vir por quatro dias ao Brasil por "motivos pessoais". O jogador estava suspenso da partida contra o Rayo Vallecano neste domingo (que terminou com uma goleada de 6 a 1 para o Barça) e o próximo compromisso da equipe é apenas em seis dias, contra o Eibar.

Luis Enrique confirmou após a partida deste domingo a liberação do brasileiro. Neymar teria retornado ao Brasil para comemorar o aniversário da irmã, Rafaella, que completará 19 anos na próxima quarta-feira.

Neste domingo, já no País, o atacante postou um vídeo na rede social Instagram assistindo a partida pela televisão e comemorando o gol de Suárez. Ele também postou uma foto com as mulheres de sua família comemorando o dia internacional da mulher.