Neymar geme para repórter em brincadeira com comediante após goleada do PSG

Autor de dois gols e três assistências na sonora goleada de 7 a 1 do PSG sobre o Lille pelo Campeonato Francês, Neymar, realmente, teve apenas motivos para sorrir neste domingo. Logo após a partida, o camisa 10 da equipe francesa resolveu externar a felicidade em uma brincadeira com o comediante Ítalo Sena, que foi convidado pelo astro para acompanhar a partida das arquibancadas, e gemeu para um repórter à beira de campo.

Famoso por pegadinhas na internet, o comediante também é conhecido pela brincadeira reproduzida pelo atacante da equipe parisiense. Na ocasião, Neymar caminhou em direção a Ítalo e protagonizou a brincadeira enquanto era saudado por outros torcedores. Nas redes sociais, o comediante agradeceu o bom humor do atacante e a oportunidade de ter acompanhado a partida in loco. Usuários das redes sociais entraram na brincadeira e se derreteram com a atitude carismática de Neymar.

Dentro de campo, Neymar e o PSG seguem imparáveis no Campeonato Francês. Em partida que Mbappé entrou para a história ao igualar a marca de Michel Rio, após marcar com oito segundos de bola rolando, o mais rápido da história do torneio, a equipe venceu por 7 a 1, chegou aos nove pontos em nove disputados e atingiu a incrível marca de 17 tentos marcados e apenas 3 sofridos.

Com aproveitamento perfeito no torneio, a equipe terá semana livre até o próximo compromisso pelo torneio, marcado para o próximo domingo, às 15h45 (horário de Brasília), frente ao Mônaco, em casa, no Parque dos Príncipes.

CONFIRA O MOMENTO INUSITADO