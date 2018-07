Neymar inaugura complexo de quadras em São Paulo

SÃO PAULO - O atacante do Santos Neymar inaugurou nesta segunda-feira em São Paulo um complexo com quadras de grama sintética que leva seu nome. O local fica no bairro de Santo Amaro, na Zona Sul, e tem cinco campos de futebol society, mais outro com as dimensões oficiais, além de espaço para eventos e escolinha de futebol.

"Eu comecei a jogar com seis anos e espero que este espaço seja uma porta de entrada para crianças com talento, para que possamos descobrir garotos bons", afirmou o craque. Para marcar a abertura do complexo, foi realizada uma partida entre os amigos do Neymar contra os amigos de Lucas. Participaram do jogo o ex-jogadores Zico, Zetti, Milton Cruz e Ronaldão, além do volante do São Paulo Wellington.