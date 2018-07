Neymar inicia treinos físicos antes de se apresentar no Barcelona

Ansioso pela reapresentação de Neymar, o Barcelona destacou nesta terça-feira que o brasileiro tem intensificado os trabalhos físicos nos últimos dias, antes de desembarcar na Espanha, na próxima semana. O atacante vai se juntar ao elenco do time catalão na segunda-feira para dar início à pré-temporada europeia.

Em seu site, o clube catalão exibiu um vídeo feito pelo próprio Neymar e publicado nas redes sociais. Nele, o atacante mostra suas primeiras atividades físicas em uma academia. "Para não perder a forma, Neymar tem seguido um plano de treinos individuais durante as férias", registrou o site do Barcelona.

Neymar só se reapresentará ao clube na próxima semana porque ganhou folga nas últimas semanas, em razão do desgaste da Copa das Confederações. Além disso, o atacante se submeteu a uma cirurgia para remover as amígdalas logo após a conquista da seleção brasileira, na final contra a Espanha.

O atacante vai se reapresentar ao clube junto dos espanhóis que disputaram a competição no Brasil, como Piqué, Xavi e Iniesta. O lateral Daniel Alves também se juntará ao grupo na segunda-feira, depois dos primeiros amistosos do time na pré-temporada. O Barcelona vai enfrentar o Bayern de Munique, nesta quarta-feira, e o Valerenga, da Noruega.

Ao se reapresentar ao Barcelona, Neymar e os jogadores da seleção espanhola vão conhecer o novo treinador do time. Trata-se do argentino Gerardo Martino, ex-técnico do Newell''s Old Boys.