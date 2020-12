Neymar ironiza em vídeo: 'Jantarzinho com distanciamento social e não é para 500 pessoas'

O atacante Neymar publicou dois vídeos no stories do Instagram nesta quinta-feira para mostrar que sua festa de ano-novo será apenas para familiares e amigos. Em tom irônico, o jogador do Paris Saint-Germain brincou ao exibir a mesa do jantar sendo preparada. "Decoração maravilhosa, jantarzinho de casa com distanciamento social entre uma cadeira e outra... e não é para 500 pessoas, tá?", afirmou, rindo.

Na publicação, no entanto, o atacante não apontou uma localização, mas, ao que tudo indica, o jantar de ano-novo será em sua mansão em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, Neymar chegou a viajar para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e, segundo sua assessoria, a tendência era ficar lá até o dia 1º de janeiro.

Nos últimos dias, o jogador esteve envolvido em uma polêmica sobre a festa de ano-novo que organizava em um condomínio em Mangaratiba, que, segundo o colunista Ancelmo Gois, do O Globo, seria para 500 pessoas. Em meio à pandemia do novo coronavírus e aos cuidados de distanciamento social, Neymar contou com a ajuda de agência para organizar um evento com shows, 150 convidados e a proibição da entrada de celulares no ambiente para que nada fosse filmado.

A informação sobre o evento causou forte repercussão nas redes sociais e levou até o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) a notificar Neymar para prestar esclarecimentos. O prefeito da cidade, Alan Bombeiro (PP), afirmou que nada pode fazer enquanto não houver uma denúncia.

Na quarta-feira, Neymar publicou uma imagem no Instagram ao lado do amigo Gil Cebola. Os dois aparecem em um passeio de barco pelo litoral catarinense na praia do Caixa D'Aço. Há alguns anos o jogador comprou um apartamento de luxo na cidade de Balneário Camboriú, um dos principais destinos turísticos de verão do Sul do País.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa de Neymar informou que ele iria organizar nenhuma festa para a virada de ano. "O Neymar Jr. não fará festa alguma esse ano, estamos em plena pandemia e ele está com seus amigos e familiares", explicou.

Em outro vídeo publicado nesta quinta-feira, Neymar também deixou uma mensagem para os seguidores. "Todos aqui para sermos felizes, depois de um longo e difícil ano! Nós merecemos sim celebrar as nossas vidas! Momentos únicos ficarão eternos em nossas memórias!"