Neymar ironiza faltas e reclama de marcador do Bragantino

Neymar não quis saber de descanso no Santos, pediu para ser escalado e já no primeiro tempo da partida contra o Bragantino fez com que Fernando Gabriel e Júnior Lopes fossem punidos com o cartão amarelo. No segundo tempo, Jean Pablo foi expulso. Em vez de reclamar dos pontapés, o atacante riu do que aconteceu dentro do campo. "Ele me batia e depois falava Deus te abençoe",contou Neymar, referindo-se ao zagueiro Júnior Lopes.

Mesmo sem ter sido brilhante, Neymar desestabilizou a defesa rival e desperdiçou pelo menos três chances para aumentar o marcador na etapa final. Ganso teve atuação mais discreta, porém decisiva. Foi dele o passe preciso para Alan Kardec marcar o primeiro gol aos18 minutos, depois de o adversário ter criado as duas chances mais claras de gol e quando o jogo ainda estava indefinido.

"Como eu sempre falo, o meu gol é o passe e tive a felicidade e deixar Kardec na cara do gol", comemorou o camisa 10. Arouca também celebrou a boa fase. "Tive mais liberdade para atacar e estou feliz comesse bom momento", disse o volante Borges fez o segundo gol,mas falhou demais nas finalizações, repetiu que quando a má fase passar a bola vai bater nele e entrar.

"O atacante perder gol é normal. No sábado, o Cristiano Ronaldo, do Real Madrid ,teve quatro chances e marcou dois", justificou o matador santista que não marcava desde 18 de fevereiro."A boa fase vai voltar e farei os gols normalmente", disse.

O Santos volta a jogar quinta-feira, na Vila Belmiro, contra o Guaratinguetá. Muricy Ramalho deverá escalar todos os titulares, já que a próxima partida pela Copa Libertadores será apenas quarta-feira da próxima semana.