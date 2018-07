Neymar já faz lobby para segurar Zé Eduardo no Santos

Para Neymar, o seu amigo Zé Eduardo deve ser o dono da camisa 9, pois executou bem a função de centroavante depois de André ser vendido para o Dínamo de Kiev (Ucrânia). "Não está faltando camisa 9 no Santos. O nosso camisa 9 por muito tempo foi o Zé Love, e acredito que ele deu conta do recado", avaliou.

O desempenho de Zé Eduardo ajuda Neymar em sua reivindicação. Reserva no primeiro semestre, o jogador ganhou vaga no time titular já com o Brasileirão em andamento. Mesmo assim, terminou como o vice-artilheiro do Santos na competição, com 10 gols, sete atrás do próprio Neymar.