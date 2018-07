Neymar já mira Copa do Brasil e pede vitória na Vila

Após a importante vitória deste domingo, pelas semifinais do Campeonato Paulista, no clássico diante do São Paulo, o santista Neymar não se deixou contagiar pela euforia de estar mais perto da decisão do Estadual. Com o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante já pediu foco total na competição nacional, que pode levar o time de volta à Copa Libertadores.

"Agora vamos pensar no Guarani na quarta-feira e só depois no São Paulo. Cada jogo é uma história e vamos buscar sempre ganhar, seja na Copa do Brasil ou no Paulista. Vai ser um jogo importante, temos que vencer dentro de casa", afirmou Neymar, lembrando que o Santos decidirá a vaga nas quartas longe da Vila, em Campinas.

"Temos que manter os pés no chão. Vai ser mais uma partida difícil que teremos novamente. Temos que ficar espertos para não sermos surpreendidos na Vila", reforçou o atacante, autor do passe para o segundo gol santista no Morumbi.

Sobre o jogo de volta das semifinais do Paulistão, Neymar preferiu a cautela. "Tem muita coisa para acontecer ainda. Temos que manter a mesma vontade que, se Deus quiser, vai dar tudo certo", disse. Na Vila, no próximo domingo, o Santos pode perder até por um gol de diferença para garantir vaga na final.