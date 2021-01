Neymar lamenta derrota do Santos, parabeniza palmeirenses e perde aposta

Personagem fora de campo da decisão da Copa Libertadores por ter declarado torcida pelo Santos, embora tenha sido palmeirense na infância, Neymar não deixou de se manifestar após a final. Após o time alviverde derrotar o alvinegro por 1 a 0, neste sábado, no Maracanã, buscou demonstrar apoio aos atletas da equipe pela qual deu seus primeiros passos no futebol.

"Parabéns aos atletas do Santos por terem chegado na final. Infelizmente, não foi dessa vez, Santos. Faz parte, grupo muito bom. Já fizeram história", escreveu Neymar, em publicação no seu perfil no Twitter.

Parabéns aos atletas dos Santos por terem chegado na final ... infelizmente nao foi dessa vez @SantosFC !! Faz parte, grupo muito bom.. já fizeram história! — Neymar Jr (@neymarjr) January 30, 2021

O atacante do Paris Saint-Germain também tratou de valorizar a conquista do Palmeiras, apontando a importância de um clube brasileiro vencer a Libertadores. "Parabéns ao Palmeiras pelo título. É muito importante para o futebol brasileiro essa taça seguir no nosso país", comentou.

PARABÉNS AO PALMEIRAS pelo título!! É muito importante pro futebol brasileiro essa taça seguir no nosso país!! — Neymar Jr (@neymarjr) January 30, 2021

Além disso, Neymar destacou que vários amigos foram campeões pelo Palmeiras. "Estou p... que o Santos perdeu, mas é muito legal ver amigos felizes (Lucas lima, Weverton, Felipe Melo e Gustavo Gomez)", acrescentou.

Tô puto que o Santos perdeu... mas é muito legal ver amigos felizes (Lucas lima, Weverton, Felipe Melo e Gustavo Gomez) ... — Neymar Jr (@neymarjr) January 30, 2021

Imagens registradas pelo volante Paredes, companheiro de Neymar no PSG, mostram o atacante acompanhando o jogo vestido com a camisa do Santos. E lamentando o gol marcado por Breno Lopes, que deu o título ao Palmeiras, nos instantes finais da decisão.

Na véspera de Lorient e PSG pela Ligue 1, Neymar viu do hotel da delegação a vitória e o título de campeão do Palmeiras sobre o Santos, na final da Libertadores, por 1 a 0. : Paredes/Neymar! pic.twitter.com/0zHTslZnkz — Lendário Neymar Jr. (@LNJROFICIAL) January 30, 2021

A final também rendeu a perda de uma aposta a Neymar, de um jantar para o atacante Gabriel Jesus, seu companheiro de equipe na seleção brasileira e que iniciou a sua carreira na seleção brasileira.