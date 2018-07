Neymar lança instituto no litoral para jovens aprenderem futebol

SANTOS - Com apenas 20 anos, Neymar já virou ídolo do futebol brasileiro, consagrado mundialmente. Agora, ele parte para um desafio diferente: o "Instituto Neymar Jr.", para crianças e adolescentes aprenderem a jogar futebol. O projeto será lançado nesta sexta-feira pelo atacante do Santos e ficará localizado na Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Para lançar o projeto, previsto para ficar pronto em 2014, Neymar conta com o apoio da prefeitura da cidade de Praia Grande, que cedeu o terreno de 8.400 metros quadrados no bairro Jardim Glória. Além disso, tem como parceiros as empresas Volkswagen e Santander.

A ideia do projeto é construir um complexo esportivo, com campo de futebol, quadras, piscina e academia. E o objetivo, segundo o comunicado oficial, é que os jovens "se desenvolvam no futebol, além de receberem assistência médica e educacional, entre outros serviços".