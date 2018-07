Neymar leva o Santos à final do Mundial de Clubes

O campeão da Copa Libertadores deve enfrentar o campeão europeu Barcelona na final da competição, no fim de semana, a menos que o Barça sofra uma totalmente improvável derrota para o Al Sadd, do Catar, na outra semifinal, na quinta-feira.

Neymar levou perigo ao gol do Reysol a cada vez que tocava na bola. O atacante da seleção brasileira abriu o marcador aos 19 minutos, com um lindo chute colocado de perna esquerda no ângulo do goleiro.

Ele já tinha colocado uma bola na trave, numa partida em que o Santos buscou sempre o ataque mas deixou brechas na defesa que o time japonês não conseguiu aproveitar.

Borges marcou o segundo gol santista aos 24 minutos com um chute forte da entrada da área, deixando a equipe com uma vantagem tranquila para o segundo tempo.

Quando o lateral do Reysol Hiroki Sakai marcou de cabeça para o time da casa aos 9 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio do meia brasileiro Jorge Wagner, o time japonês avançou em busca do empate, mas um gol de falta de Danilo 10 minutos depois selou a vitória do time brasileiro.

O Santos ainda acertou o travessão num chute de Ibson, mas os espaços deixados na defesa serão um motivo maior de preocupação para o provável duelo com Lionel Messi, Andrés Iniesta e Xavi na final do Mundial.

O Santos busca seu terceiro título mundial, após as duas vitórias na extinta Copa Intercontinental conquistadas pelo time liderado por Pelé.

(Reportagem de Alastair Himmer)