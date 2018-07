Neymar machuca tornozelo e deve desfalcar o Barcelona

As contusões voltaram a ser um problema para Neymar . O atacante brasileiro, que havia retornado após a lesão na coluna sofrida ainda durante a Copa do Mundo , machucou o tornozelo esquerdo durante os treinamentos do Barcelona e virou dúvida para a equipe na estreia do Campeonato Espanhol , neste domingo, contra o Elche.

Grande destaque do Barcelona na vitória por 6 a 0 sobre o León , no amistoso da última segunda-feira, o atacante brasileiro era dado como certo para a primeira partida do clube na temporada, mas um problema nas vésperas do jogo deve adiar o início de temporada para o camisa 11. Ele deixou os treinos de quinta-feira sentindo muitas dores no tornozelo e foi examinado pelos médicos do clube, que detectaram um entorse de grau um no local.